CAPUA. Si ribalta nello spaventoso incidente di via Santa Maria. ECCO IL RACCONTO DI DIEGO

CAPUA (d.l) – Capua tira un sospiro di sollievo. Sono state ore di apprensione per Diego Di Cecio, il giovane che ieri sera è rimasto coinvolto in un terribile incidente in via Santa Maria Capua Vetere, finendo ribaltato con la sua auto dopo che un anziano del posto, un 84enne, già recidivo per altri sinistri stradali “importanti, come racconta lo stesso Diego in un post nel gruppo Facebook “Capua ai capuani doc”, gli ha tagliato la strada. Diego fa sapere che non correva e che il suo stato di guida non era affatto alterato.