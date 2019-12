CAPUA SOTTO L’ASSEDIO DEL MALTEMPO. Albero cade in strada e il Volturno sale ancora

CAPUA – Non si fermano i disagi in questo terribile weekend all’insegna del maltempo e ad essere colpita maggiormente è la città del Volturno, Capua. Già questa mattina vi abbiamo raccontato della preoccupazione intorno a Ponte Vecchio, dove il fiume sta aumentando di livello sempre di più, ma anche nei dintorni di via Duomo, non distante dalla caserma della Guardia di finanza, ci sono state altre problematiche. Infatti, un albero è crollato a ridosso del monumento ai caduti, fortunatamente nessun passante era nella zona.