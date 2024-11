CAPUA. Super Miry, è già Luogotenente a Pratella. Fra tre anni sarà Colonnello e metterà sugli attenti Villani e tutti quelli che la …

12 ore settimanali e la responsabilità unica del microcomune noto per le acque minerali. IN CALCE ALL’ARTICOLO IL DECRETO A FIRMA DEL SINDACO DANIELE TESTA

CAPUA/PRATELLA (g.g.) Noi non abbiamo dubbi in proposito: questa qui diventerà minimo, ma ripetiamo minimo, Colonnello dei vigili urbani da qualche parte e quando tra molti anni andrà in pensione le metteranno la greca e la stella di generalessa di brigata che in quiescenza crescerà con una seconda stella, generalessa di divisione e poi con tre stelle generalessa di corpo d’armata

Battute a parte CasertaCe si felicita con Miriam D’Amico detta Miry che ha dimostrato ancora una volta di possedere un raro fiuto per gli avanzamenti di carriera. I piccoli comuni sono monitorati da tanti vigili urbani assunti in passato in quella che si chimava categoria C, Istruttori amministrativi. Nel microcomune, infatti, se trovi il giro giusto, vai a fare 12 ore, assumi la responsabilità della funzione di comandante dei vigili anche perché ci stai solo tu e automaticamente questo comporta l’attribuzione dei gradi di Luogotenente che, chi mastica un po’ la materia dei gradi militari, significa un po’ di più di quello di maresciallo naturalmente la D’Amico che completerà il suo plafond di ore con le 12 assegantele a Pratella il paese che con l’attiguo Prata Sannita e con il non lontano Riardo si contende la palma di capitale delle acque minerali casertane. In sintesi la D’Amico farà 24 ore a Capua e 12 a Pratella. A Capua sarà soldato “semplice” a Pratella sottufficiale. Ha già provveduto a inserire una fotina vagamente artistica in bianco e nero nel suo profilo in Facebook. A Pratella c’è l’aria buona, si mangia bene, e l’acqua è fresca.