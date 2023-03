Carabiniere apre il fuoco nell’hotel, uccide il direttore e ferisce una donna

Il folle gesto nel pomeriggio di oggi in un albergo delle Terme di Suio, in provincia di Latina. Il militare, che poi si è costituito, presta servizio a Carinola.

CAPUA Presta servizio presso la stazione dei carabinieri di Carinola il 58enne G.M., appuntato dell’Arma che, nel pomeriggio di oggi, ha ucciso il direttore di un albergo delle terme di Suio, nella frazione di Castelforte, in provincia di Latina e ferito in modo gravissimo una donna. Un gesto folle e, poco dopo, il carabiniere, che era in convalescenza, si è costituito presso i colleghi della stazione di Capua.

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Formia, il direttore della struttura alberghiera è stato colpito da diversi colpi di pistola. La donna, anche lei ferita in modo gravissimo, è stata trasportata al Gemelli di Roma in eliambulanza.