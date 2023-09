Carico di hashish da 10 chili intercettato dalla polizia a CASERTA. Il gip convalida l’arresto di due indagati. Torna libero il terzo

In auto con 100 panetti di stupefacente e 6mila euro contanti

CASERTA – Trovati con 10 kg di hashish in auto e arrestati. Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato gli arresti di M.H., 41enne marocchino e di M.E.M.E, 20enne egiziano, entrambi residenti nel salernitano. Scarcerato invece A.S., 22enne marocchino residente a Teverola.

Fermati dalla polizia gli agenti avrebbero sorpreso i tre indagati, lo scorso 12 settembre, a bordo di un’auto nella zona nord di Caserta. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno proceduto a perquisizioni personali estese all’autovettura, all’esito delle quali rinvenivano all’interno del vano bagagli 50 panetti di hashish e una somma di 6.000 euro, in banconote di vario taglio, custodita all’interno degli zaini indossati dai fermati. Da una più approfondita perquisizione sono stati trovati anche un coltello e altri 49 panetti di hashish, occultati in una intercapedine del bagagliaio.

Il 22enne A.S., residente a Teverola, difeso dall’avvocato Vincenzo Guida, ha negato le accuse, dichiarando di essersi recato lì in compagnia di M.E.M.E per incontrare amici, e di non conoscere M.H. Il giudice non ha convalidato l’arresto; resta indagato a piede libero.