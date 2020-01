CASAGIOVE. Amministrazione Corsale al capolinea. Stasera in 9 dal notaio, le inutili e banali dimissioni di Mario Melone

CASAGIOVE – Non è che siano granché rilevanti le dimissioni dalla carica di assessore e di quella da consigliere comunale da parte di Mario Melone, con il documento che pubblichiamo in calce. Non sono significative perché ciò avviene nel momento in cui Melone ha avuto la certezza che stasera nove consiglieri comunali si recheranno in uno studio notarile per dimettersi contemporaneamente e per chiudere quindi il capitolo della sindacatura di Roberto Corsale.

Un atto meramente politico in cui Mario Melone lega la sua decisione ad un’adesione ai grandi principi della democrazia. Il medico casagiovese, democratico lo è stato per tutta la vita, tranne che in un’occasione: quando ha portato i voti ricevuti dai suoi elettori, che da candidato sindaco lo avevano delegato a rappresentarli come opposizione democratica, sul carro del vincitore, cioè del sindaco Corsale, che di Mario Melone aveva detto di tutto e di più in campagna elettorale. Quello fu il ribaltone che rappresenta un esempio di scuola quando si vogliono evidenziare casi di negazione totale della democrazia.

Vabbé, almeno con questo atto Mario Melone dà l’idea di voler rimanere legato politicamente a Corsale, naturalmente per candidarsi a sindaco.