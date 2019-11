CASAGIOVE. Da Ianniello a Ianniello. Il figlio di Mimmo entra in politica e si schiera con D’Angelo

CASAGIOVE (com.stampa.) – Con queste parole, Ernesto Ianniello, figlio di Domenico Ianniello, attuale Consigliere Comunale di Casagiove nel Cuore, annuncia la sua scesa in capo accanto al leader di Casagiove nel Cuore, Danilo D’Angelo. “Dopo aver affiancato mio padre, Domenico Ianniello, nella sua lunga attività politica sul territorio, ho deciso di scendere in campo per dare continuità al suo operato. Voglio poter mettere a disposizione di tutta la comunità casagiovese le mie competenze e la passione che anima le mie scelte. Ringrazio mio padre, il quale facendo un passo indietro politicamente, mi sta dando la possibilità di affrontare a testa alta questa nuovo sfida, che ho cercato e accetto con gioia. Casagiove è la mia città e il forte legame che mi unisce a questo territorio mi impone eticamente di partecipare al cambiamento che Casagiove oggi ci chiede e che merita.

Nell’ultimo anno ho frequentato il Gruppo di Casagiove nel Cuore, ho seguito le loro battaglie e il loro operato. Ho potuto apprezzare la correttezza, non solo politica, ma anche professionale e personale del leader del Gruppo, dr. Danilo D’Angelo, il quale riesce con altruismo a guidare in maniera eccellente il gruppo. Un giovane politico dal quale si può soltanto imparare tanto.

Annuncio con orgoglio la mia scesa in campo alla prossima tornata elettorale con Casagiove nel Cuore con Danilo D’Angelo sindaco”.