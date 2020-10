CASAL DI PRINCIPE. Finita l’odissea del giovane disabile Michele Macchione arrestato per violenza sessuale. Oggi la Corte di Appello lo ha assolto

CASAL DI PRINCIPE – Noi giornali quando incrociamo notizie come quelle che riguardavano due ragazzi di Casal di Principe accusati di aver perpetrato una violenza sessuale ai danni di una ragazza, ci buttiamo a tuffo. Non sono stati tempi facili per Michele Macchione, ragazzo disabile che al tempo fu arrestato, finendo ai domiciliari, incassando una condanna in primo grado a due anni, per un’accusa già molto ridimensionata rispetto a quella formulata in base al racconto della ragazza che in questo procedimento si è costituita parte civile.

Oggi l’odissea di questo giovane disabile è terminata. La Corte di Appello di Napoli raccogliendo le tesi dell’avvocato difensore Gianluca Giordano lo ha completamente assolto. Ora si prevede un’azione per ottenere un risarcimento per ingiusta detenzione e l’avvocato ha anche preannunciato una querela per calunnia ai danni della presunta vittima.