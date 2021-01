CASAL DI PRINCIPE – Paura nel pomeriggio in via Lombardia a Casal di Principe. Una lite in famiglia è sfociata in tragedia. Al culmine della discussione sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco. Per fortuna non risultano feriti ma una donna incinta ha avuto un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia.