CASAL DI PRINCIPE – E’ lutto a Casal di Principe per la morte di Ignazio Corvino, conosciutissimo in paese per aver svolto le professioni di postino e poi di bidello alle scuole medie. In queste ore sono in tanti a ricordarlo come una persona buona e sempre sorridente, disponibile con tutti. La notizia della sua morte si รจ diffusa rapidamente in paese e anche sui social dove ranti concittadini stanno lasciando messaggi di cordoglio.