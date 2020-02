CASAL DI PRINCIPE. Pre-partita d’inferno. Guerriglia fuori lo stadio: tifoso accoltellato e il dg Pannone trasportato in clinica

CASAL DI PRINCIPE – Un pre-partita infernale quello che si è svolto tra le tifoserie dell’Albanova e l’Afragolese. A quanto pare un tifoso ospite sarebbe stato ferito alla mano con un coltello da un sostenitore dell’Albanova. Un episodio molto grave che ha fatto scattare la scintilla per gli scontri tra le opposte fazioni.

Era presente una sola volante delle forze dell’ordine che ovviamente non ha potuto arginare i disordini. Momenti difficili anche per la squadra con il direttore generale Nicola Pannone finito a terra per uno spintone. E’ stato trasportato alla clinica Pineta Grande per accertamenti. La partita è poi iniziata regolarmente ma probabilmente sono in corso indagini da parte delle autorità preposte e se i commissari avessero annotato qualcosa arriveranno sanzioni pesantissime per entrambi i club.