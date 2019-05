CASAL DI PRINCIPE. Sparò al fratello per questione di eredità. Condannato 50enne

CASAL DI PRINCIPE (Ti.pa) – Era stato solo denunciato a piede libero perché sparò al fratello per una questione di eredità. Oggi pomeriggio è stato condannato a due anni e 8 mesi dal tribunale di Aversa-Napoli nord, dott.ssa Del Pizzo. E’ stato questo il verdetto per Massimo Di Caterino, 50enne di Casal di Principe. Lo scorso mese di agosto a Casal di Principe, l’uomo, dopo un litigio, esplose un colpo di pistola che per miracolo non colpì il fratello Andrea. Oggi al termine del rito abbreviato il gup ha derubricato il reato da tentato omicidio a minacce e porto abusivo di armi. E’ stato assistito dall’avvocato Paolo Caterino.