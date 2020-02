CASAL DI PRINCIPE. Turbativa d’asta, condanna per Schiavone. Assolto il geometra De Luca

CASAL DI PRINCIPE (G.V.) – E’ di poche ore fa il verdetto della corte di Appello di Napoli per il processo Normandia di ritorno dalla Cassazione per due notissimi imputati. Rideterminata la pena a 14 anni in continuazione per Mario Schiavone cognato di Francesco Schiavone detto Sandokan. Invece è stato assolto il geometra Oreste De Luca, attualmente libero, (difeso dall’avvocato Alfonso Baldascino e Domenico Della Gatta) dall’accusa di associazione camorristica, prescritto il reato di turbativa d’asta (previa esclusione dell’aggravante mafiosa). In primo grado De Luca fu condannato a dieci anni mentre in appello ad otto anni, poi, l’annullamento in Cassazione prima della sentenza di questa mattina