CASAL DI PRINCIPE. Usura e riciclaggio per conto del clan: 4 condanne e 2 assoluzioni. TUTTI I NOMI

CASAL DI PRINCIPE (GV) – Accusati di usura e riciclaggio con presunti collegamenti con il clan: 4 condanne e 2 assoluzioni. È stata questa la sentenza del presidente Rosetta Stravino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Inflitti 6 anni per Gabriele Brusciano; 2 anni e 6 mesi per Luigi Brusciano, al quale sono state concesse le attenuanti generiche; 6 anni per Gennaro Sfoco, di Aversa; 5 anni e 6 mesi per Onesto Iommelli. Per tutti gli imputati è caduta l’aggravante mafiosa dei reati.

Assolto, invece, Ferdinando Graziano, detto Nandino Galeone, per non aver commesso il fatto. Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per Nicola Pezone. Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Mario Griffo, Giuseppe Stellato e Massimo D’Errico. I giudici hanno anche disposto il risarcimento per le parti civili costituitesi con l’avvocato Giovanni Zara.

Secondo l’accusa alcuni degli imputati avrebbero prestato soldi ad imprenditori con tassi di interesse tra il 5 ed il 10%. Secondo quanto ricostruito da alcuni collaboratori di giustizia, come Nicola Schiavone.