CASALESI RETRO’. Duplice omicidio di Cirullo e Garofalo: ergastolo per il killer, clamorosa assoluzione per Pedana

VILLA LITERNO (t.p.) – Sentenza in Corte d’Assise di Appello a Napoli per un duplice delitto di camorra avvenuto negli anni ’80 nella faida tra ex cutoliani e il gruppo di Tavoletta di Villa Literno. Quasi 40 anni fa Angelo Garofalo e Gennaro Cirullo di Villa Literno furono ammazzati e ritrovati in un’auto abbandonata nei pressi di Lago Patria. I due omicidi sono rimasti irrisolti fino a pochi anni fa ed oggi è stato condannato all’ergastolo Guido Mercurio. Assolto invece a sorpresa Raffaele Pedana di Villa Literno, difeso dall’avvocato Guglielmo Ventrone. In primo grado avevano ricevuto entrambi l’ergastolo dopo alcune accuse da parte di tre collaboratori di giustizia: Luigi Diana, Carmine Schiavone (che poi è deceduto) ed Adolfo Ucciero.