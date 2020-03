CASAPESENNA. Armato di coltello e forbici, extracomunitario calpesta la bandiera italiana e aggredisce volontari e carabinieri

CASAPESENNA – (Lidia e Christian de Angelis) Extracomunitario folle in strada calpesta la bandiera italiana e aggredisce cittadini, volontari e carabinieri. Ieri, nella tarda mattinata in via De Gasperi a Casapesenna un uomo proveniente dalla Spagna di origine africana, si è recato presso il Monumento del Milite Ignoto in piazza e ha strappato la Bandiera Italiana calpestandola e stracciandola.

A quel punto alcuni volontari della Protezione civile sono intervenuti per fermare l’energumeno, armato di coltello e forbici, ma sono stati aggrediti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Cipriano e della Compagnia di Casal di Principe. Anche alcuni dei militari sono stati aggrediti dall’uomo che in preda ad un raptus era incontenibile, infatti avrebbe dato dei morsi ad alcuni militari costretti alle cure del caso e al controllo per evitare il contagio da covid-19.

L’aggressore si è dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo presso un edificio dove si nascondeva, ed è stato sottoposto ai test di alcool e droga e tampone. Sul posto anche i sanitari del 118, l’uomo è stato arrestato. I motivi del gesto sono al momento ignoti.