CASAPESENNA. Collegamenti con Zagaria, il gip dispone l’archiviazione per l’imprenditore Raffaele Galoppo

CASAPESENNA (G.V.) – È stata disposta l’archiviazione, dal gip Ambra Orabona, per l’imprenditore di Casapesenna, Raffaele Galoppo, scarcerato a novembre dello scorso anno dal Tribunale del Riesame. L’imprenditore arrestato il 21 ottobre sempre del 2020 (insieme a politici e al cognato Gennaro Licenza su ordinanza Dda di Napoli) per presunti appalti collegati al clan Zagaria ha avuto l’annullamento della misura ed ora la totale archiviazione. Galoppo è assistito dall’avvocato Vittorio Giaquinto.

Il pm Giordano aveva fatto ricorso per Cassazione avverso al tribunale della libertà che lo aveva scarcerato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pm per un vizio di forma non aveva chiesto l’autorizzazione alla riapertura di indagini già archiviate. Quindi è stato lo stesso pubblico ministero Giordano a fare successiva richiesta di archiviazione accolta oggi dal gip.