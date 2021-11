CASAPESENNA. Don Michele Barone, venerdì il processo in Appello

CASAPESENNA (G.V.) – C’è attesa per il processo in Appello per don Michele Barone, il prete di Casapesenna condannato a 12 anni per maltrattamenti e lesioni ai danni di una 13enne durante esorcismi non autorizzati dalla Curia di Aversa.

Si svolgerà venerdì prossimo.

L’ex parroco, assolto dalle violenze sessuali e scarcerato a giugno scorso con obbligo di dimora, è atteso nel processo in secondo grado dopo l’appello dei Pubblici Ministeri Di Vico e Pannone.

Dovranno essere ascoltate le due parti civili che lo accusano.