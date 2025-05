Case quasi crollate, la Polizia interviene e sgombera. Si rischiava la strage

L’altro giorno i Vigili del Fuoco erano intervenuti e avevano rappresentato il pesante pericolo. In calce all’articolo le due ordinanze del Comune non eseguite dai residenti

ORTA DI ATELLA – Una strada fortemente dissestata, che espone gli immobili fatiscenti presenti a un grave rischio di crollo. Per questo motivo, stamattina, la Polizia di Stato del commissariato di Aversa è intervenuta in via Pasquale Migliaccio, precisamente al civico 31, una traversa di via Antonio De Curtis, per tutelare l’incolumità dei residenti, che continuavano ad abitare quegli edifici nonostante l’ordine di sgombero emesso dal Comune di Orta di Atella.

L’intervento si è reso necessario a fronte dell’inerzia degli occupanti, che non avevano lasciato le abitazioni malgrado il pericolo evidente.

In quell’area, abitata per anni da cittadini extracomunitari, è stata inoltre allestita una tendopoli.