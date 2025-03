CASERTA. 42enne trovato privo di sensi all’esterno di un noto locale della movida

La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che notato l’uomo accasciato sul marciapiede

CASERTA – Spavento venerdì sera in una delle strade della movida del capoluogo. Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di sensi davanti a un locale in via Giovanni Melchiorre Bosco a Caserta.

La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che notato l’uomo accasciato sul marciapiede hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118. Dopo aver stabilizzato le condizioni dell’uomo che si presentava in uno stato di incoscienza è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e affidato alle cure dei medici

