CASERTA. A spasso con il cane al guinzaglio ruba un defibrillatore “pubblico” in via Settembrini

CASERTA – Partendo dal presupposto che crediamo non esista un lucroso mercato nero di defibrillatori, risulta complesso capire il perché sia stato rubato nella notte di ieri, quella tra venerdì e sabato, una di queste apparecchiature sanitarie che si trovano in giro per Caserta.

Nella notte appena trascorsa, infatti, un uomo ha iniziato a prendere a pugni il contenitore del defibrillatore dell’Istituto Mattei, su via Settembrini. Davanti a un paio di testimoni a dir poco increduli, l’uomo a forza di colpire questa colonnina è riuscito a portare via lo strumento medico per poi darsi alla fuga, mentre era accompagnato dal suo cane al guinzaglio.

Quindi potete immaginare la particolarità della scena che si parata dinanzi alle persone presenti, che hanno visto un uomo, di notte, correre con un cane al guinzaglio e un defibrillatore sotto il braccio.

Sono stati immediatamente allertati gli agenti della polizia di Caserta, che dovranno risolvere il mistero. In questo caso, ci sarà da capire il perché di questo gesto, più che scoprire il soggetto che l’ha compiuto.