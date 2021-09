CASERTA. Accusato di aver “scippato” un marchio, assolto il titolare di “Cantina Svapo”

CASERTA – Antonio Carlizzi 38 anni, titolare del negozio “Cantina Svapo” sito in Caserta alla via Ruggiero, era accusato di vendere falsi accessori per sigarette elettroniche. In particolare, Luca Cassenti, un produttore di atomizzatori, aveva sporto denuncia perché il Carlizzi avrebbe messo in commercio tramite un sito WEB un particolare accessorio recante la sua marca “LC” (Luca Creations) e quindi tutelato dal diritto di proprietà industriale.

Il Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice Dott.ssa Compagnone, a seguito della discussione del difensore del Carlizzi, Avv. Alberto Martucci, che ha sostenuto la piena legittimità della vendita di quel prodotto in realtà privo di marchio tutelato, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.