CASERTA. Addio Armando. Domani i funerali del titolare della paninoteca Baffone

CASERTA – Si svolgeranno domani mattina lunedì 25 novembre alle 10.30 i funerali di Armando Fabrocile, il titolare della storia paninoteca Baffone, morto tra sabato e domenica. Le esequie saranno celebrate nella chiesa del Buon Pastore.

Sulla pagina facebook del locale lo staff ha ricordato Armando: “Stanotte Armando ci ha lasciato – si legge nel post – il nostro boss, l’anima del locale, un papà per tutti noi. Ci hai reso una famiglia, Baffone è stato e resterà la nostra seconda casa! Oggi ci lasci un pezzo del tuo cuore. Vogliamo ricordarti con il sorriso per tutte le risate che ci hai regalato. Non servono parole, già sai tutto. Ti vogliamo bene“.