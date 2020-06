CASERTA. Adele Vairo salta il fosso, da Forza Italia al PD. Marino l’ha nominata assessore. Si sospenderà dalla funzione di preside del Manzoni

Le deleghe sono quelle della dimissionaria Mirella Corvino

CASERTA (g.g.) – Dopo aver militato in Forza Italia, partito per il quale è stata anche candidata alle elezioni politiche 2013, dopo aver provato invano ad ottenere altre candidature, dopo essere giunta alla conclusione di non rappresentare, in tutta evidenza, una carta vincente come potenziale attrattore di consenso elettorale, Adele Vairo è passata con il centrosinistra, chiedendo e ottenendo quello che la vecchia amministrazione di centrodestra, la trimurti Angelo Polverino, Pio Del Gaudio ed Enzo Ferraro non le avevano dato: cioè un assessorato, nel caso specifico quello alla Pubblica Istruzione e non solo.

Ciò determinerà un immediato abbandono, una dovuta autosospensione da dirigente scolastico del Liceo Manzoni. Interessante questa cooptazione di Carlo Marino perché consentirà anche a noi di valutare l’operato di Adele Vairo da un angolo visuale di tipo politico, dunque liberato dalla più complicata considerazione della funzione esclusivamente istituzionale che è insita nell’attività di un preside o dirigente scolastico, che dir si voglia.

Siamo particolarmente curiosi di verificare quale sarà la porzione che la Vairo dedicherà alle parole della convegnistica e quale la porzione riuscirà a dedicare, invece, ad interventi concreti che incidano sulla qualità dell’offerta scolastica della città di Caserta, partendo dalle cognizioni che deve pur aver accumulato, avendo partecipato per anni da protagonista al disegno dei destini della scuola casertana, recitando, peraltro, un ruolo tutt’altro che ecumenico, diventando, soprattutto attraverso l’uso dei fondi Pon, un personaggio molto corteggiato dagli specialisti della spesa pubblica parassitaria, ma molto criticato da chi riteneva e ritiene che la dirigenza di un grande istituto scolastico debba essere esplicitata in maniera asciutta, sobria, soprattutto concreta e mai appesantita dai fronzoli di uno sterile presenzialismo.

QUI SOTTO IL COMUNICATO STAMPA:

Il sindaco Carlo Marino ha nominato la Dirigente Scolastica Adele Vairo nuova assessora del Comune di Caserta. Le deleghe assegnate sono: Pubblica Istruzione, Rapporti con le istituzioni scolastiche e programmazione dell’edilizia scolastica comunale, Rapporti con il mondo associazionistico, Fondi comunitari, Formazione e Politiche giovanili e del lavoro.

La Professoressa Vairo è attualmente dirigente scolastico del Liceo Scientifico, Classico, Linguistico, delle Scienze Umane e Liceo economico – sociale “A. Manzoni” di Caserta. Vanta una solida e comprovata esperienza nel mondo della scuola come docente e dirigente, nonché come rappresentate sindacale ed è donna molto attiva nell’associazionismo cittadino.



“Avevamo bisogno di un’alta professionalità con riconosciuta competenza ed esperienza nel mondo della scuola, anche in vista – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – della complessa ripartenza delle attività scolastiche post emergenza coronavirus. Per questo motivo ho deciso di adottare una scelta prettamente tecnica, non politica, di qualità. Adele Vairo conosce i giovani, le loro esigenze, le loro capacità ed è un’esperta di formazione e di orientamento. Siamo felici di averla con noi, certi che potrà dare un prezioso contributo alla Città di Caserta ed al nostro programma amministrativo che mette al centro proprio la scuola, i giovani, il lavoro. Ringrazio l’amministrazione comunale che mi ha messo in condizione di fare una scelta che guardasse all’alta professionalità, alle competenze, alla alta valenza umana e civica e che tenesse conto che il futuro della nostra comunità passa attraverso la capacità di entrare nel mondo delle professioni e delle nuove generazioni. Ringrazio di cuore la dirigente Vairo per aver accettato questo difficile ruolo. Scuola, formazione, rapporti con le associazioni, lavoro, giovani, e il tutto in sinergia con l’Europa saranno la sua mission e sono sicuro che il suo alto profilo aiuterà insieme all’intera squadra dell’amministrazione a vincere le sfide del futuro”.