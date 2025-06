CASERTA. Aggredisce la ex in piazza, 26enne di MADDALONI ARRESTATO dai carabinieri

L’aggressione nella centralissima piazza Dante

CASERTA – La violenta aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei numerosi passanti che poco dopo le 11.00 di ieri mattina affollavano le vie del centro di Caserta. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che in via San Giovanni hanno chiesto aiuto a una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Caserta, in transito durante un servizio di controllo del territorio. Con voce alta e visibilmente agitati due persone anziane hanno riferito che la violenta lite tra un uomo e una donna era in corso nella vicina via Sant’Agostino. Sul posto i militari hanno ricevuto ulteriori segnalazioni che hanno consentito di raggiungere la coppia in piazza Dante, dove l’aggressione era ancora in corso.

La scena che si è presentata ai militari è stata a dir poco sconcertante. Un giovane in preda all’ira, incurante della loro presenza e delle numerose persone a quell’ora in transito, ha continuato a spintonare con forza una ragazza contro una delle autovetture in sosta arrivando, finanche, a spegnerle una sigaretta che aveva tra le mani sulla spalla destra. Sono bastati pochi istanti ai militari per bloccare l’esagitato e prestare il soccorso necessario alla ragazza.

La 27enne alla vista dei militari è scoppiata in lacrime chiedendo il loro aiuto. Accompagnata in caserma è stata subito raggiunta da personale sanitario del servizio 118 che, nel prestarle le cure del caso, ha rilevato la presenza sul corpo di diversi segni di violenza, tra cui morsi, ecchimosi ed ematomi, in particolare sulle braccia e dietro la schiena. Inoltre dietro la testa hanno individuato una ferita presumibilmente da taglio. Nell’immediato la stessa è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta.

Nel pomeriggio, ripresasi dallo spavento, ha immediatamente formalizzato la denuncia nei confronti del suo ex fidanzato convivente, riferendo di subire le sue violenze, innescate da futili motivi, da circa due anni e di essere seriamente preoccupata per la propria incolumità. La donna ha anche specificato di non avere mai denunciato precedentemente le aggressioni subite.

Dopo le formalità di rito il 26enne maddalonese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi.