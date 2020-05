CASERTA (red.cro.) – Non è ancora chiara l’identità dell’uomo che nella serata di ieri ha colpito in pieno volto un casertano di 50 anni, nella frazione San Benedetto di Caserta. Erano le 20 quando il 50enne è stato aggredito improvvisamente, riportando una lesione del setto nasale e l’inevitabile epistassi causata dal colpo. L’uomo è stato medicato da un’ambulanza accorsa nella frazione del capoluogo e non ha avuto bisogno del ricorso alla visita ospedaliera