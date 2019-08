CASERTA – In data 24 e 25 agosto, a Formia, i carabinieri della locale stazione, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio. Tra le varie persone fermate, gli uomini dell’Arma denunciavano in stato di libertà G.F., 30enne di Caserta, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di gr. 1,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, pertanto veniva segnalato alla prefettura competente ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90