CASERTA. Al via i lavori di rifacimento del manto stradale della Variante. ECCO QUANDO LE CHIUSURE AL TRAFFICO

CASERTA – A partire da lunedì 6 luglio, in due periodi diversi del mese in corso, la Variante Anas che attraversa il territorio cittadino sarà interessata da lavori di pavimentazione stradale, da tempo attesi perché strettamente collegati alla qualità della mobilità che interessa la città di Caserta nonché i Comuni ad essa adiacenti.

Qui di seguito, il dettaglio del dispositivo delle due ordinanze Anas, integralmente pubblicate sul sito web comunale.

Da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio

Chiusura al traffico su SS 700 “della Reggia di Caserta” dal km 8+700 al km 11+000, chiusura al traffico dallo svincolo Caserta Ospedale allo svincolo Caserta Ovest, su tutte le corsie, deviazione dei flussi, in direzione Santa Maria Capua Vetere, allo svincolo di Caserta Ospedale, in direzione Maddaloni, allo svincolo di Caserta Ovest, a partire dal 06/07/2020 fino al 10/07/2020 nella fascia oraria dalle 21:30 alle 07:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.



* divieto di transito su SS 700 “della Reggia di Caserta” dal km 2+900 al km 12+100, divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,50 tonn ad esclusione di quelli adibiti al trasporto di persone, su tutte le corsie, deviazione dei flussi mezzi pesanti, in direzione SM Capua Vetere, allo svincolo di S. Nicola la Strada – Zona Industriale, in direzione Maddaloni, allo svincolo di Casagiove, a partire dal 06/07/2020 fino al 10/07/2020 nella fascia oraria dalle 21:30 alle 07:00 del giorno successivo; interesserà tutti veicoli aventi massa superiore a 7t tranne autobus.

Più specificatamente: la chiusura, in entrambe le direzioni di marcia, della SS 700 “della Reggia di Caserta”, tra lo svincolo di Caserta Ospedale (km 8+700 circa) e lo svincolo di Caserta Ovest (km 11+000 circa), dal giorno 06.07.2020 al giorno 10.07.2020, dalle ore 21:30 alle ore 7:00 del giorno successivo;

il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 ton, non adibiti al trasporto di persone, nel tratto ricompreso tra gli svincoli di San Nicola – Zona Industriale (km 2+900 circa) e di Casagiove

(km 12+100 circa), dal giorno 06.07.2020 al giorno 10.07.2020, dalle ore 21:30 alle ore 7:00 del giorno successivo.

Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, in corrispondenza degli svincoli di Caserta Ospedale e di Caserta Ovest, ad esclusione dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 ton, non adibiti al trasporto di persone, che verranno, differentemente deviati sulla viabilità locale in corrispondenza degli svincoli di San Nicola – Zona Industriale e di Casagiove.

In relazione alle variazioni che verranno apportate allo stato dei luoghi è imposto il divieto di sorpasso, il limite massimo di velocità di 40 Km/h per tutti gli autoveicoli.

Da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio

Chiusura al traffico su SS 700 “della Reggia di Caserta”A dal km 8+700 al km 12+100, chiusura al traffico dallo svincolo Caserta Ospedale allo svincolo Casagiove, ivi compreso la chiusura dello svincolo di Caserta Ovest, su tutte le corsie, deviazione dei flussi, in direzione Santa Maria Capua Vetere, allo svincolo di Caserta Ospedale, in direzione Maddaloni, allo svincolo di Casagiove, a partire dal 13/07/2020 fino al 17/07/2020 nella fascia oraria dalle 21:30 alle

07:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

* divieto di transito su SS 700 “della Reggia di Caserta” dal km 2+900 al km 12+100, divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,50 tonn ad esclusione di quelli adibiti al trasporto di persone, su tutte le corsie, deviazione dei flussi pesanti, in direzione SM Capua Vetere, allo svincolo di S. Nicola la Strada – Zona Industriale, in direzione Maddaloni, allo svincolo di Casagiove, a partire dal 13/07/2020 fino al 17/07/2020 nella fascia oraria dalle 21:30 alle 07:00 del giorno successivo; interesserà tutti veicoli aventi massa superiore a 7t tranne autobus.

Più specificatamente:la chiusura, in entrambe le direzioni di marcia, della SS 700 “della Reggia di Caserta”, tra lo svincolo di Caserta Ospedale (km 8+700 circa) e lo svincolo di Casagiove (km 12+100 circa), ivi compreso la chiusura dello svincolo intermedio di Caserta Ovest (km 11+000 circa), dal giorno 13.07.2020 al giorno 17.07.2020, dalle ore 21:30 alle ore 7:00 del giorno successivo;

il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 ton, non adibiti al trasporto di persone, nel tratto ricompreso tra gli svincoli di San Nicola – Zona Industriale (km 2+900 circa) e di Casagiove (km 12+100 circa), dal giorno 13.07.2020 al giorno 17.07.2020, dalle ore 21:30 alle ore 7:00 del giorno successivo.

Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, in corrispondenza degli svincoli di Caserta Ospedale e di Casagiove, ad esclusione dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 ton, non adibiti al trasporto di persone, che verranno, differentemente deviati sulla viabilità locale in corrispondenza degli svincoli di San Nicola – Zona Industriale e di Casagiove.

In relazione alle variazioni che verranno apportate allo stato dei luoghi è imposto il divieto di sorpasso, il limite massimo di velocità di 40 Km/h per tutti gli autoveicoli.