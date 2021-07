CASERTA ALLE ELEZIONI Donne con Romolo Vignola: Martignetti, Piccolo e Vigliotti candidate in “Io firmo per Caserta”

Riceviamo e pubblichiamo l’articolo della docente del liceo Diaz di Caserta, Stefania Modestino. Ieri sera cena sociale con l’avvocato penalista, i sostenitori ed i candidati del movimento civico.

CASERTA Riceviamo e pubblichiamo l’articolo della professoressa del liceo Diaz di Caserta Stefania Modestino. “È molto tempo che non scrivo né mi interesso della politica cittadina perché ne ho conosciuto –ahimè molto da vicino- i danni della corruttela e delle cattive prassi. Ma , nonostante le mie resistenze, ho poi seguito le proposte e,soprattutto, la modalità di prospettare soluzioni ,di un gruppo che si è formato per risolvere le problematiche di chi vive la città quotidianamente con tutte le sue oggettive difficoltà , che si è impegnato a mettere a fuoco le criticità, si è confrontato con esperti e amministratori di realtà simili a Caserta per numero di abitanti e per estensione, ha studiato possibili pianificazioni…insomma cittadini che vivono e amano la nostra città e vogliono viverci vincendo i disagi e abbandono che hanno fatto sì che Caserta sia tra gli ultimi posti per vivibilità e sicurezza.

Certamente ogni compagine racconterà quanto di bello e di buono verrà fatto da loro…ma sono tutti volti conosciuti che poco e male hanno operato agendo solo nell’ottica della loro affermazione di potere politico non certamente attraverso le , cosiddette buone prassi, bensì muovendosi tra clientele filiere di interessi particolari e altro…ovvero tutto ciò che ha generato condizioni che sono sotto gli occhi di tutti: Caserta stravolta dalla ‘mala politica’ potrebbe essere un gioiellino di città ricca dei suoi siti d’arte e di interesse storico da Caserta vecchia alla Reggia senza dimenticare la bellezza caratteristica delle frazioni che potrebbero essere dei piccoli borghi forti della loro ricchezza di tradizioni.

Ebbene “Io firmo per Caserta” parte da tutto questo ed è con entusiasmo e le professionalità di cui si avvale che ha messo in piedi un movimento civico mosso dall’amore per la città. Sono giovani, ma tutti con una competenza maturata nel lavoro e, come diceva Galasso,’ storico e politico di tanto tempo fa, in politica si deve avere competenza da offrire perché è necessario “dare” e non “prendere”…ovvero la politica non è e non può essere la sistemazione di spiantati , per quanto animati da buone intenzioni, ma deve significare poter contribuire con la propria esperienza e la propria professionalità.

Detto questo, la sorpresa nell’incontrare la compagine di Io firmo per Caserta è stata trovare tante donne che sono l’anima e il fermento del movimento . “Siamo quasi tutte donne- ha dichiarato Giovanna Piccolo, tra le fondatrici del movimento- perché noi conosciamo i problemi e li dobbiamo affrontare ogni giorno”.

E poi ho conosciuto due donne, l’avvocato Gloria Martignetti , civilista, e la dott.ssa Manuela Vigliotti imprenditrice nel settore primario agricoltura e allevamento. Due donne concrete che ci hanno messo il cuore per lanciarlo oltre la siepe…due mamme, mogli e professioniste con interessi molteplici che adesso si vogliono dedicare a questa nostra sfortunata città con entusiasmo e voglia di fare…con il loro saper fare!”. Stefania Modestino