CASERTA ALLE ELEZIONI “Insieme per Caserta – Moderati”: siglata l’intesa tra il sindaco uscente Carlo Marino ed i candidati del listone

L’accordo siglato stasera alla presenza del consigliere regionale Giovanni Zannini: tra gli aspiranti consiglieri comunali Massimiliano Marzo, Emiliano Casale, Lorenzo Gentile, Massimo Russo, Dora Esposito, Antonio Di Lella, Michele Picozzi, Giovanni Lombardi, Elvira Iuliano, Antonio Maiello, Daniela Dello Buono, Pierluigi Cicia, Mariana Funaro.

CASERTA (rita sparago) Per due volte hanno dovuto rinviare ma, finalmente, l’accordo è raggiunto. “Insieme per Caserta – Moderati” ha siglato un’ora fa l’intesa con il primo cittadino uscente Carlo Marino.

Il cosiddetto listone appoggerà il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. Riuniti stasera all’hotel Europa, alla presenza del consigliere regionale Giovanni Zannini, c’erano una ventina di aspiranti consiglieri comunali. Alcuni erano assenti perché già impegnati, come Antonio Di Lella e Dora Esposito (presente nell’albergo di via Roma il papà Biagio Esposito che è coordinatore del gruppo “Insieme” unitamente a Pasquale Toscano e Paolo Marzo); i candidati hanno così brindato alla ritrovata armonia in un gruppo che, fino a ieri, sembrava stesse per sciogliersi al sole cocente di agosto. E, invece, stasera si sono presentati all’appuntamento fissato dal sindaco: c’erano tutti, anche i “recalcitranti” Paolo e Massimiliano Marzo e l’assessore uscente Emiliano Casale (questi ultimi ancora ieri hanno avuto un ulteriore confronto con la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga ed, in serata, con il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi).

La scelta, dunque, è fatta: Massimiliano Marzo ed Emiliano Casale saranno candidati nel listone e con loro anche Antonio Maiello, Michele Picozzi, Massimo Russo, Lorenzo Gentile, Giovanni Lombardi, Elvira Iuliano, Daniela Dello Buono, Pierluigi Cicia (Pro loco di Casertavecchia), il genero dell’ex consigliere comunale Aldo Santillo e Mariana Funaro (anche quest’ultima non era presente stasera, ma ha assicurato la sua candidatura in lista). Ne dimenticheremo sicuramente qualcuno, ma il dato politico è che il gruppo di “Insieme” ha finalmente deciso da che parte stare. Soddisfatti, ovviamente, sia il sindaco Marino che il consigliere regionale Zannini (il termine “Moderati” che verrà stampato sul simbolo è il suo “marchio di fabbrica”). Marino ha spiegato ai presenti che a breve chiederà il loro contributo per avere suggerimenti al fine di ultimare il programma elettorale, ma ha anche garantito che in qualità di presidente dell’Anci, e unitamente a Zannini, farà da trait d’union tra l’amministrazione cittadina ed il governatore Vincenzo De Luca.