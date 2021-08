CASERTA ALLE ELEZIONI Mancano i candidati nelle liste di Marino? Tranquilli… ci pensano Luserta e Zannini

Ieri sera a “La Locanda del borbone” passarella di aspiranti consiglieri preoccupati di non riuscire a completare le liste

CASERTA (r.s.) Il ritiro dalla competizione di Lupo Giacomo Pulcino ha aperto la caccia ai candidati al consiglio comunale che intendevano sostenere il medico massimalista del rione Acquaviva. Due le liste sulle quali Pulcino poteva già contare: “Cittadini per l’alternativa” e Azione. Teresa Ucciero ha scelto la strada da noi già annunciata: il gruppo di Azione-Carlo Calenda in questa competizione amministrativa sosterrà il sindaco uscente Carlo Marino. Ma su quanti e quali candidati di Azione il primo cittadino potrà contare? Pare, infatti, che la lista della Ucciero sia pressoché vuota. Certo, c’è il simbolo… ma poi? I candidati latitano e per questo lo stesso Marino sta cercando di spostare pedine da una lista all’altra per rimpinguare quegli elenchi che, a dieci giorni dalla presentazione delle liste, appaiono ancora vuoti.

Problematico per tutti trovare trentadue aspiranti consiglieri comunali. Azione ne ha pochissimi, ma anche alla lista Radici casertane di Tenga-Guida ne mancano ancora, così come molte difficoltà potrebbero avere, se mai dovessero presentare una lista propria, gli esponenti di Italia Viva (a parte Peluso, Antonucci e Credentino chi farà parte di questo elenco?). E così mentre di giorno i candidati fanno campagna elettorale, la sera si ritrovano in case e ristoranti del capoluogo cercando di trovare una soluzione al problema e, soprattutto, un’allettante prospettiva che faccia da specchietto per le allodole a uomini e donne “di buona volontà”.

Servono, come dice qualcuno che ne ha viste tante di campagne elettorali, i cosiddetti “donatori di sangue”, cioè persone che sono disposte a candidarsi per l’uno o per l’altro aspirante sindaco, ben sapendo di non avere alcuna chances di essere elette. Difficile, difficilissimo trovarle. Ma c’è chi si dà un gran da fare. Tra una portata e l’altra, seduti al tavolo de “La Locanda del Borbone” a San Leucio, ieri sera il consigliere regionale Giovanni Zannini ed il suo alter ego in città Antonio Luserta, hanno dato udienza a qualche candidato. Non si sa bene se per chiedere ulteriori innesti per “Insieme -Moderati per Caserta” (l’elenco è però pressoché completo) o perché oramai a loro ci si rivolge in città per avere i nomi di possibili candidati da inserire in altre liste, a sostegno dell’uscente Marino. Certo è che sia Zannini che Luserta si stanno impegnando oltremodo in questa competizione; lo hanno fatto per il loro listone ed ora elargiscono ulteriori candidati e dispensano consigli a chi, invece, teme di non riuscire entro il 4 settembre a fornire l’elenco completo dei trentadue aspiranti consiglieri comunali di Palazzo Castropignano.