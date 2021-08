CASERTA ALLE ELEZIONI Partito democratico “in vacanza da una vita”. Ricandidati tutti i consiglieri comunali uscenti, Rita Greco unica new entry in lista

Dopo il veto posto alla candidatura di Franco Capobianco, anche Annamaria Sadutto finisce nel mirino. La sorella di Ubaldo Greco, membro dell’Assemblea nazionale del Pd, nell’elenco degli aspiranti consiglieri comunali

CASERTA (rita sparago) In quest’estate bollente sono davvero in pochi coloro che, resistendo alle alte temperature, continuano a lavorare. Tra questi non possiamo certo annoverare i “leader” del centrosinistra, ad iniziare dal Partito democratico. A venti giorni dalla presentazione delle liste, infatti, del partito del sindaco uscente Carlo Marino, dei suoi candidati, del suo programma, non si sa assolutamente nulla. E dire che proprio un anno fa molti esponenti del Pd cittadino “alzarono un polverone” attraverso un duro documento di critica all’amministrazione comunale ed alla segreteria casertana. Trascorsi 365 giorni e più, tutto sembra essere stato dimenticato; le interlocuzioni probabilmente hanno sortito il loro effetto, e poi nuovamente il silenzio.

Nella lista del Pd sicuramente troveremo ricandidati i consiglieri comunali uscenti Andrea Boccagna, Enzo Battarra, Giovanni Comunale, Michele De Florio, Matteo Donisi.

Tramontata l’ipotesi della candidatura di Franco Capobianco (il segretario cittadino Enrico Tresca ci ha spiegato qualche settimana fa che Capobianco non ha mai “formalizzato” la proposta di una sua candidatura) pare che anche il nome di un’altra aspirante consigliera comunale non sia più nel novero dei candidati: Annamaria Sadutto. Consuocera di Marino, la candidatura della Sadutto, dicono i ben informati, sembra non fosse ben vista dal duo Tresca-Boccagna che avrebbe posto, anche su di lei, il veto.

Dunque, i sicuri aspiranti consiglieri comunali del partito al quale appartiene anche il sindaco di Caserta, sono gli stessi che ancora tra quei banchi siedono, e che pare ci tengano particolarmente a non interrompere il lavoro fin qui svolto per la città di Caserta. New entry nella lista del Pd sarà, invece, Rita Greco, sorella di Ubaldo Greco (per anni ai vertici del partito, leader della sinistra riformista e già segretario provinciale dei Democratici di sinistra). La donna (finalmente una donna), componente dell’assemblea nazionale del Partito democratico, tenterà la scalata al parlamentino di Palazzo Castropignano.