CASERTA ALLE ELEZIONI Partito democratico, Roberta Greco candidata al consiglio comunale: “Serve un cambio di passo per contrastare la decadenza che da troppi anni affligge la nostra città”

La giovane professionista, figlia di Ubaldo Greco, ha firmato ieri la candidatura: “La passione mi deriva da una tradizione familiare di impegno nella politica, intesa come servizio alla comunità e tutela degli interessi collettivi”

CASERTA Entro le 12 di sabato 4 settembre le liste di candidati al consiglio comunale dovranno essere presentate all’ufficio elettorale di Palazzo Castropignano. In questi giorni segretari di partito e coordinatori delle varie liste civiche sono impegnati nella raccolta firme degli aspiranti consiglieri. Per il Partito democratico il leader cittadino Enrico Tresca attende i candidati in quota Oliviero e proprio eri ha firmato la giovanissima Roberta Greco, figlia dell’ex segretario provinciale dei Democratici di sinistra Ubaldo Greco. “Tale ponderata decisione, in una fase di crescita professionale – ha spiegato su facebook Roberta Greco – è stata determinata dalla passione, che mi deriva da una tradizione familiare di impegno nella politica, intesa come servizio alla comunità e tutela degli interessi collettivi, ma anche dalla consapevolezza che la mia generazione deve impegnarsi in prima persona, per la crescita sociale, culturale ed economica di un territorio, che sempre più spesso vede costretti i propri figli a ricercare altrove opportunità di lavoro e migliori condizioni di vita. Credo che anche a Caserta vada realizzato un cambio di passo per contrastare una fase di decadenza, che da troppi anni affligge la nostra città e la nostra comunità. Pertanto, vi invito a sostenermi per contribuire, tutti insieme, alla rinascita della nostra amata Caserta”. La Greco è in lista in quota Oliviero, così come Enzo Battarra. Hanno già firmato la candidatura anche Andrea Mastroianni, Rossella Borrelli, Maria Di Lorenzo, Francesca Della Ratta, Giovanna Farina, Matteo Donisi, Andrea Boccagna, Michele De Florio, Giovanni Comunale, Salvatore De Pascale, Tina Di Rauso, Antonello Pota, Francesco Sacco, Gaetano D’Errico e Sonia Raimondi.