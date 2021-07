CASERTA ALLE ELEZIONI Sondaggio di Antonio Noto: sarà ballottaggio e Zinzi vincerà la sfida con Marino

In calce all’articolo il pdf con i dettagli dell’indagine effettuata su un campione di mille elettori casertani. Al primo turno Del Gaudio terzo seguito da Vignola, Pulcino, Giovine e Guerriero

CASERTA (rita sparago) Gianpiero Zinzi sarà il prossimo sindaco di Caserta. Il candidato della coalizione di centrodestra sfiderà al ballottaggio l’escente Carlo Marino, sostenuto dal centrosinistra, e porterà a casa la vittoria arrivando ad ottenere il 54% dei consensi (range di oscillazione 52-56%) contro il 46% di Marino (range 44-48%).

No, non ci siamo svegliati indovini, ma abbiamo analizzato i dati del sondaggio effettuato da Antonio Noto tra il 14 ed il 16 luglio scorsi, che presenta le intenzioni di voto di mille elettori casertani per le prossime amministrative di ottobre. In calce all’articolo troverete i dettagli dell’indagine realizzata dal noto sondaggista, ma un’analisi è già possibile farla. Innanzitutto Noto ha sondato il livello di fiducia e di conoscenza degli elettori casertani rispetto ai candidati a sindaco. Nel farlo, però, ha messo a confronto tutti coloro che sfideranno l’attuale sindaco, riservando a Carlo Marino un sondaggio ad hoc sulla conoscenza del primo cittadino in carica e sul giudizio che i casertani danno al suo operato. Interessanti anche le intenzioni di voto per il primo turno. Anche in questo caso è Zinzi a risultare il più votato, attestandosi al 41% (39-43% il range di oscillazione), seguito da Marino che arriverebbe appena al 26% (range 24-28%). Terzo in ordine di arrivo Pio Del Gaudio con il 20% (18-22%), l’avvocato penalista Romolo Vignola in quarta posizione con il 5% (4-6%), seguito da Giacomo Pulcino al 4% (3-5%), Raffaele Giovine al 3% (2-4%) e ultimo Ciro Guerriero con l’1% (0-2%). Nel pdf che trovate in calce i dettagli del sondaggio. Buona analisi a tutti.

SONDAGGIO CANDIDATI SINDACO CASERTA 17 LUGLIO 2021