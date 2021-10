CASERTA Appello di Romolo Vignola al sindaco Carlo Marino: “Finora una gestione disattenta e sciatta delle strutture sportive del capoluogo, servono impianti adeguati a costi sostenibili”

La Ble Juvecaserta costretta a giocare nel palasport di Mondragone, il candidato sindaco di Speranza, Io Firmo e Per: “Una città che promuove lo sport è una città migliore”

CASERTA La Ble Juvecaserta Academy costretta a giocare la gara con la Pallacanestro Salerno nel palasport di Mondragone, a causa della perdurante difficoltà di apertura al pubblico del palasport di viale Medaglie d’oro. “Il grido di dolore del Presidente Farinaro merita attenzione immediata e un impegno concreto delle amministrazioni coinvolte”, afferma Romolo Vignola, già candidato sindaco e, attualmente, consigliere comunale per la coalizione dei movimenti Speranza per Caserta, Io Firmo Per Caserta e Per.

“Adesso la campagna elettorale è finita, urge affrontare il problema dell’impiantistica sportiva a Caserta che necessita di interventi tempestivi e risolutivi. Non deve più accadere – continua Vignola – che la gloriosa Juvecaserta sia costretta a giocare una partita casalinga al palasport di Mondragone, pur apprezzando la squisita disponibilità ed ospitalità della società mondragonese. Questo episodio è il segno che lo sport casertano per troppo tempo non è stato tenuto nella debita considerazione e, man mano, negli ultimi anni, abbiamo assistito al totale degrado delle strutture sportive. Sono certo – continua Vignola – di poter instaurare un dialogo costruttivo con il sindaco Marino e ottenere il superamento di tutte le difficoltà che hanno portato le nostre migliori espressioni sportive del calcio, del basket e della pallavolo femminile, a retrocedere dalle loro posizioni, conquistate con valore, per una gestione disattenta e sciatta. La scellerata gestione del Palasport dell’area ex Saint Gobain, di fatto “regalata” al patron della Volalto, nonostante la pronuncia negativa dell’Anac, ne è un plastico esempio. Da sportivo – conclude Vignola – mi auguro, e mi batterò per questo, non solo in Consiglio Comunale, che le attività sportive professionistiche, ma anche dilettantistiche e giovanili, possano avere strutture adeguate a costi sostenibili: sono assolutamente convinto che una città che promuove lo sport sia per tutti, soprattutto per i giovani, una città migliore”.