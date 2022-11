CASERTA. Arrestato Guerruccio Della Ventura

CASERTA – Ieri mattina nella direttissima il magistrato Pacelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto ma senza trasferimento in carcere per Guerruccio della Ventura, fratello del boss Antonio o’ coniglio, referente del capoluogo dei Belforte. Della Ventura era stato trovato fuori dall’abitazione dove è ristretto ai domiciliari. La ex moglie infatti lo aveva denunciato per stalking. Nella scorsa primavera il giudice Emilio Minio aveva disposto la liberazione di Della Ventura dopo l’arresto scattato in seguito alla citata denuncia (CLIKKA E LEGGI). A metà dicembre comparirà davanti al giudice per il rito abbreviato.