CASERTA. Assalto in una gioielleria di via Mazzini. Ladri in fuga col bottino 11 Maggio 2021 - 09:55

CASERTA – Nella notte dei ladri hanno depradato la gioielleria Momenti Preziosi, sita in via Mazzini a Caserta. Sfondata la vetrina. I banditi hanno portato via orologi di lusso e collane d’oro, prima di darsi alla fuga. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Il negozio è di proprietà dell’assessora di Macerata Campania Assunta D’Orso.