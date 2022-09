CASERTA Assunzioni a costo zero per la consultazione del 25 settembre, Santonastaso (Fdi): per il Comune altra occasione persa

Interrogazione del capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia: l’amministrazione avrebbe potuto stipulare contratti a tempo determinato a spese del ministero dell’Interno per sopperire alla carenza di personale

CASERTA A Caserta siamo abituati che, ad ogni singola consultazione elettorale, che sia per le politiche o per le amministrative, qualcosa vada storto nello spoglio dei voti. Se avesse voluto evitare figuracce anche per le prossime elezioni, però, il Comune, avrebbe dovuto pensarci in tempo. Ma non lo ha fatto.

Di qui la denuncia del capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Paolo Santonastaso. “Data la carenza di personale dell’Ufficio Anagrafe e la difficoltà dei pochi dipendenti rimasti a fronteggiare gli adempimenti previsti per le prossime elezioni politiche, sarebbe stato auspicabile che il Comune avesse recepito prontamente la circolare n. 94/2022 del Ministero degli Interni, la quale, al punto 2, lettera c), prevedeva che qualora un Ente non riusciva a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni, poteva procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato, tenuto conto che la relativa spesa non gravava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dallo stesso Ministero. In poche parole, più personale a costo zero per il Comune. Ma nulla è stato fatto. Pertanto, ancora una volta quest’Amministrazione ha perso un’importante occasione, sintomo di una perpetua

navigazione a vista”. Di conseguenza, Santonastato ha protocollato in data odierna un’interrogazione al

fine di comprendere i motivi per i quali nessuna procedura è stata attivata.