CASERTA. ASSUNZIONI AL COMUNE. Arrivano tre nuovi dipendenti con la mobilità. I NOMI E I RUOLI

Per loro si aspetta il via libera dagli enti di appartenenza

CASERTA – Continuano le procedure di mobilità volontaria, ovvero il trasferimento da un ente al comune di Caserta, per coprire posizioni all’interno dell’organico di Palazzo Castropignano.

È di queste ore la notizia che il comune ha approvato la graduatoria finale per le posizioni di istruttore direttivo Informatico e Specialista Contabile, per quanto riguarda la categoria dei funzionari, e di istruttore tecnico geometra, per quanto riguarda la categoria C, posizione che per essere ricoperta non prevede la laurea.

Per quest’ultima, il nuovo geometra che arriverà a Caserta è Agostino Simeoli, originario di Pozzuoli, attualmente alla provincia di Grosseto, ente di appartenenza del tecnico.

quanto riguarda, invece, il profilo professionale di istruttore direttivo dell’area informatica, è statoa risultare primo in graduatoria, battendo di poco l’altro candidato, Giovanni Russo.

Dall’Asl di Novara, invece, arriva Luca Mercaldo, casertano e unico candidato per la posizione di istruttore direttivo specialista contabile, categoria D, per la posizione all’interno del comune di Caserta.

l’arrivo di questi nuovi dipendenti a Palazzo Castropignano, però, bisognerà aspettare il parere positivo dell’ente di appartenenza, che potrà dare il via libera o bloccare l’ingresso dei loro funzionari e tecnici al municipio del Capoluogo.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL DOCUMENTO DEL COMUNE DI CASERTA