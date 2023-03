Erano da poco passate le 20,30 quando…

CASERTA – Incidente ieri sera al passaggio a livello tra via De Martino e via Ferrarecce. Un uomo alla guida della sua vettura giunto nei pressi del passaggio non si sarebbe accorto che in quel momento la sbarra si stava abbassando, travolgendola in pieno e danneggiandola. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in città.