CASERTA. Auto esce dal parcheggio del supermercato e travolge uno scooter

CASERTA – Pare siano buone le condizioni del ragazzo in sella ad uno scooter investito nel pomeriggio di oggi, domenica, da un’auto lungo via Ragazzi del ’99, a Caserta.

All’incrocio con viale Lincoln, un’auto stava uscendo dal parcheggio del supermercato e immettendosi in strada ha preso in pieno il giovane in sella alle due ruote.

Il ragazzo è stato inevitabilmente sbalzato dal mezzo, restando a terra ferito.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il giovane al pronto soccorso.