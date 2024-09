CASERTA. Auto in panne nel sottopasso allagato, automobilista salvato dai carabinieri

Successivamente il tratto di strada interessato dall’allagamento è stato chiuso al transito

CASERTA – Questa notte i carabinieri sono intervenuti presso il sottopasso Maria Amalia di Sassonia, che collega Viale Ellittico a Viale Carlo III, in aiuto dei passeggeri di un’auto rimasta in panne nel tunnel a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona portando, come di consuetudine, all’allagamento del tunnel

Tratto in salvo gli occupanti, il tratto di strada interessato dall’allagamento è stato chiuso al transito