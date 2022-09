CASERTA “Aveva solo 26 anni”: ieri la tragedia ‘annunciata’ in via Colombo. La società ha fallito, abbiamo fallito tutti

Già nei mesi scorsi il giovane aveva tentato di farla finita e ieri pomeriggio il gesto estremo che lo ha condotto alla morte. Sul suo corpo disposta l’autopsia

CASERTA Se ne è andato in silenzio, così come in silenzio lo hanno sempre visto coloro che, passando per corso Trieste o per via Colombo, guardavano, di fretta, quel giovane con lo sguardo triste. Ieri G.D.L. ha lasciato questo mondo e, speriamo, abbia trovato “lassù” quella serenità che la Terra gli ha negato. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia, ma è chiaro che Gaetano si sia lanciato dalla finestra dell’abitazione in cui riesedeva insieme al fratello. Il giovane, pare, soffrisse di depressione e già alcuni mesi fa tentò il gesto estremo, in casa, con il gas. Fu salvato in estremis. Ieri, invece, nessuno ha potuto fermarlo. Né il fratello (sembra che in quel momento non fosse in casa), né un amico o un parente. Ciro Guerriero, sul suo profilo facebook scrive: “… avevi solo 26 anni, lasciato solo da noi tutti, ti vedevo quasi quotidianamente sul corso fumare frettolosamente quella sigaretta a capo chino, mentre io come altri ti passavamo di fianco velocemente, senza accorgerci che avevi bisogno, non solo di tranquillanti, ma di qualcuno che ti ascoltasse…. Intervenni quando eri sul parapetto della tua abitazione pochi mesi or sono… ieri nel mentre percorrevo via Colombo, dietro di me, a pochi metri sentivo il tonfo, l’inutile corsa in tuo soccorso… mentre chiamavo il 118 invitavo chi ti era vicino a ‘parlarti’ ….niente….il tuo corpo dopo alcuni minuti lasciava questa ‘infame realtà… Stendavamo ‘provando vergogna’ un velo pietoso, affidatoci da una commerciante per coprire il tuo giovane corpo provato”.

La società ha lasciato solo Gaetano, noi tutti lo abbiamo lasciato solo. Chissà se una parola gentile o un gesto affettuoso avrebbero potuto salvare la sua anima, prim’ancora del suo corpo. Al fratello ed a tutti i suoi familiari giungano le condoglianze della direzione e della redazione di Casertace.