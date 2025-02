CASERTA. Minaccia il barista con un coltello da cucina, denunciato

Nell’ambito della stessa operazione un 18enne è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti

CASERTA – Nella serata di ieri, si è conclusa a Caserta un’operazione straordinaria di controllo del territorio ad “alto impatto”, con l’impiego di circa 25 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono state controllate, in aree periferiche della città, oggetto di recenti segnalazioni di cittadini, oltre 200 persone e 100 veicoli, con perquisizioni, denunce e un arresto.

In occasione dei servizi, la Polizia di Stato ha denunciato due persone per minaccia e porto abusivo di armi. Si tratta di un 25enne di origine pakistana, trovato in possesso di un coltello da cucina di circa 30 centimetri, con cui aveva minacciato, poco prima, il titolare di un esercizio commerciale e un gambiano, di 25 anni, trovato in possesso, nei pressi di un bar, di un tirapugni.

La Squadra Mobile ha arrestato un tunisino, da poco 18enne, già con precedenti, perché ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione, sono state sequestrate 8 dosi di droga. Il giovane, al termine degli atti di rito, è stato associato agli arresti domiciliari.