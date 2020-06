CASERTA. Buoni libro 2019-2020: al via i pagamenti alla Bper. ECCO L’ELENCO DI CHI POTRA’ INCASSARE E QUANDO

L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune rende noto il Calendario delle giornate, dal 10 giugno al 2 luglio, in cui sarà possibile incassare il pagamento dei Buoni Libro 2019-2020 presso la Tesoreria del Comune gestita da BPER in corso Giannone, 78.

L’accesso alla Banca sarà possibile nel rispetto delle cautele e delle norme vigenti a causa dell’emergenza Coronavirus.

Coloro che avevano a suo tempo reso noto al Comune il loro Iban riceveranno direttamente l’accredito relativo all’importo.

Dopo il 2 luglio, chi non avrà osservato il Calendario prefissato potrà incassare l’importo previo appuntamento, da richiedere a BPER via filo (0823/355101) o via mail ([email protected]).

10 giugno 2020 – da ABBATE M. a BOCCHINO A.

11 giugno 2020 – da BOCCIERO C. a CARANNANTE M.



12 giugno 2020 – da CARAPELLA A. a CHIRICO F.15 giugno 2020 – da CHIUSANO A. a CRISTILLO S.16 giugno 2020 – da D’ AGOSTINO A. a DELLA VALLE L.17 giugno 2020 – da DELLA VALLE M. a DI TELLA L.18 giugno 2020 – da DI VICO F. a FERRAIOLO M.19 giugno 2020 – da FERRIELLO A. a GRAVANTE E.22 giugno2020 – da GRAVINA L. a LEONARDI R.23 giugno 2020 – da LEONETTI C. a MAROTTA M.24 giugno 2020 – da MARRA A. a MONTEBUGLIO P.25 giugno 2020 – da MORETTI R. a PASEK B. N.26 giugno 2020 – da PASQUARIELLO A. a QUINTILE E.29 giugno 2020 – da RAUCCI A. a SANTILLO D.30 giugno 2020 – da SANTILLO T. a STEFANELLI L.01 luglio 2020 – da STRAMAGLIA A. a VASTANO O.02 luglio 2020 – da VECCIA L. a ZITO R.