CASERTA CADE A PEZZI. Ancora un incidente sui marciapiedi dissestati di San Leucio: l’inerzia dell’amministrazione mette a rischio la sicurezza dei cittadini e il decoro di un patrimonio UNESCO 

Una caduta rovinosa

CASERTA – Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del consigliere comunale di Caserta Pasquale Napoletano:

Ancora una volta, mi trovo a denunciare l’ennesimo grave incidente causato dallo stato di totale abbandono dei marciapiedi nella nostra città, che non risparmia neanche un’area storica e monumentale come San Leucio. Questa volta, un cittadino, a causa delle pessime condizioni del marciapiede, è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. Una situazione che rappresenta un pericolo per l’incolumità dei cittadini e che rivela una gestione irresponsabile e inaccettabile da parte dell’amministrazione locale.

San Leucio, complesso monumentale riconosciuto dall’UNESCO per il suo valore storico e artistico, dovrebbe essere motivo di orgoglio e attrarre turisti da tutto il mondo. Invece, i marciapiedi dissestati e impercorribili non solo mettono a rischio chi li attraversa, ma sono anche una vergogna che danneggia l’immagine della città. Questo degrado compromette seriamente il decoro di un’area che dovrebbe essere preservata con la massima cura e rispetto.

Promesse non mantenute e finanziamenti annunciati spariti nel nulla.

È inaccettabile che, nonostante le promesse fatte dall’amministrazione – che in più occasioni ha dichiarato di aver intercettato finanziamenti specifici per la manutenzione e il rifacimento dei marciapiedi – nulla sia stato fatto. Di questi fondi, apparentemente “intercettati” a parole, non abbiamo più notizie, e i marciapiedi restano in condizioni pericolose e vergognose.

Ho più volte depositato interrogazioni consiliari, con la speranza di ottenere risposte chiare e concrete su questi interventi promessi. Al contrario, sono e siamo stati presi in giro con risposte vaghe o incomplete, senza mai vedere un reale impegno per la risoluzione del problema.

Un appello per il rispetto del patrimonio e la sicurezza dei cittadini.

Chiedo che l’amministrazione comunale si assuma finalmente le proprie responsabilità e intervenga subito per garantire ai cittadini e ai visitatori di San Leucio la sicurezza e il decoro che questa città merita. È tempo di mettere fine a questa sciatteria amministrativa, che non solo danneggia la nostra immagine, ma mette a rischio la vita dei cittadini.

Non posso e non possiamo accettare più che un patrimonio dell’umanità sia lasciato in un simile stato di incuria. L’inerzia e l’indifferenza sono inaccettabili e vanno stigmatizzate con forza. Chiedo con urgenza che si intervenga con i lavori promessi e si dia finalmente una risposta concreta e responsabile ai cittadini, perché San Leucio e tutta Caserta meritano di più.

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI

Presidente Commissione Consiliare Speciale PNRR