CASERTA. CHE NATALE! Donna 77enne sfrattata dal fabbricato del Santuario dopo 30 anni

CASERTA (red.cro.) – “Sono qui da 30 anni“. Questo ha dichiarato la signora Anna, 77 anni, abitante in un fabbricato annesso al Santuario Diocesano di Santa Lucia a Caserta. Le parole sono state pronunciate durante un sopralluogo avvenuto il 25 novembre scorso, ad opera della polizia municipale, per capire per quale motivo la signora vivesse in quel fabbricato. La donna, ormai da 30 anni in quel fabbricato, ha risposto nella maniera più semplice possibile, ma ovviamente non è bastato come motivazione per farla restare. Infatti, non sono stati rinvenuti documenti dai quali potessero emergere titoli legittimanti alla presenza e alla permanenza della signora Anna e quindi è stato ordinato lo sgombero della 77enne. Resta la legittimità dell’atto, sul concetto di umanità, poi, è argomento che fa parte della soggettività dell’individuo e quindi ognuno può farsi una propria idea. Sta di fatto che, la signora Anna, ha 15 giorni per lasciare lo stabile, proprio sotto le feste di Natale. Almeno non dovrebbe restare in mezzo alla strada, perché la signora, a quanto pare, è residente a Tredici, in via Campania.