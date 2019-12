CASERTA. Ciclista travolto e ferito a pochi metri dalla clinica del Sole

CASERTA – L’utilizzo della bicicletta come mezzo di locomozione possibile, forse l’unico possibile per gli immigrati che lavorano e che cercano di far crescere il loro tenore di vita, crea molte situazioni di pericolo nelle strade. Ovviamente, quando le arterie sono già di per se complicate, la percentale di rischio aumenta. Per cui capitano cose come quella successa poco fa lungo la Statale Appia nei pressi della clinica del sole al confine tra la città di Caserta e il comune di Casagiove.

Un’auto e una bici si sarebbe scontrate oppure l’auto avrebbe travolto il veicolo a due ruote, ma la cosa non è ancora chiara del tutto. Fatto sta che il ciclista è rimasto a terra ed è ferito e come si vede dalla foto, viene soccorso dal personale del 118.