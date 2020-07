CASERTA. Cirillo, Capacchione e Caccavale, la musica di pregio, domani sera, venerdì, al Caffè San Giovanni

CASERTA – Jobim, Vinicius de Moraes, Chick Corea: sono solo tre delle grandi firme della musica internazionale che con loro è divenuta autentica arte nel repertorio della band casertana di Salvatore Cirillo (pianoforte), Roberto Caccavale (contrabbasso) e Adele Capacchione (voce). Un impianto tipicamente jazz.

Difficilmente, gente normale si avventura, si cimenta in repertori tanto complessi, se non può richiamarsi stabilmente ad una base profonda di conoscenze musicali. Il trio casertano, che da anni si esibisce in tanti locali della nostra regione, sarà presente domani sera, venerdì 17 luglio, a partire dalle 20.30 nel Caffè San Giovanni, dell’omonima e storica strada del centro della città.