CASERTA. Citofonano nel cuore della notte e si spacciano per poliziotti: “Dobbiamo fare una perquisizione”, ma qualcosa va storto…

CASERTA – “Siamo poliziotti, dobbiamo fare una perquisizione”. É quanto questa notte si è sentito dire al citofono un cittadino della frazione di San Benedetto. L’uomo ha prontamente risposto di voler verificare la cosa con la Questura, ed è stato così che i presenti sotto il suo palazzo si sono dileguati in un attimo facendo perdere le loro tracce. Non si esclude che si possa essere trattato di un tentativo di furto da parte della banda che in questi ultimi giorni sta agendo, in tutta la provincia, citofonando prima di introdursi nelle abitazioni.